Coğrafi işaretli Gemlik zeytini için AB tescili başvurusu

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaretli Gemlik zeytinine Avrupa Birliği (AB) tescili alınması girişimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakır, yaptığı açıklamada, Gemlik zeytini için 2003 yılında attıkları ilk adımın, ürünü koruyup diğer çeşitlerden farklı olduğunu topluma benimsetmek olduğunu belirtti.

Bu konuda yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ederek hologram-karekod kullanımına başlayıp izlenebilirliği sunduklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri vermiş olduğumuz mücadelemizi taçlandırmak üzere coğrafi işaretimizin Avrupa'da tescili konusunda 2016'dan beri çalışmalarımızı yürütüyoruz fakat AB tescili yüksek maliyetli bir iş ve bütçemiz bu konuda yeterli değil. Konu ile ilgili çalışmalarımızı, Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın ilçemizde kurulacağı açıklandıktan sonra ivedilikle TOBB ve TOGG başkanlarımıza ilettik. Böylesine başarılı bir yatırım ilçemize yapılırken aynı anda sahip olduğumuz bir değerin daha fazla değer kazanması için harekete geçtik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a AB tescili konusunda çalışmalarımız olduğunu ve bu zamana kadar hassasiyetle sürdürmüş olduğumuz süreci bir üst seviyeye taşımak için desteklerini istediğimizi yüksek görüşlerine arz ettik. Görüşmeler neticesinde güvenli tüketimi esas kılan coğrafi işaret ve hologram-karekod sistemimizle Gemlik zeytinimizi uluslararası anlamda temsil etmek için hedeflerimizi büyüterek ürünümüzün AB tescili konusunda başvurumuzu yaptık. 10 Temmuz'daki başvurumuz sonrasında Sayın TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili için ilçemizde kurulacak fabrikanın temel atma töreninde yaptığı konuşmasında TOGG olarak bu konuda bizimle birlikte olduklarını bu başarı için yanımızda bulunarak sorumluluk üstlendiklerini ifade etti."

Çakır, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOGG yönetimine teşekkür etti.