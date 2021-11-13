Coğrafi işaretli Gemlik zeytininde hasat zamanı - Son Dakika

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Bursa'da hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Gemlik cinsi sofralık zeytinde 115 bin ton rekolte bekleniyor.

Gemlik, Mudanya, İznik ve Orhangazi başta olmak üzere Bursa'nın birçok bölgesinde üretilen zeytin, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında sofraları süslüyor.

İnce kabuklu, küçük çekirdekli ve etli olan, uzun raf ömrüyle bilinen Gemlik zeytini, Bursa'da 32 bin 500 çiftçi tarafından üretiliyor.

İl genelinde başlanılan zeytin hasadının yaklaşık bir ay süreceği öngörülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, zeytinin Türkiye için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Aygül, ülkede üretilen zeytinin sofralık ve yağlık olarak değerlendirildiğini belirterek, "Bizim Bursa'da üretilen daha çok sofralık olan Gemlik çeşidi. Sofralık olarak Türkiye'nin en iyi çeşidi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında zirai don yaşandığını ve özellikle Mudanya'da ciddi zarar oluştuğunu dile getiren Aygül, şöyle konuştu:

"Buna rağmen ilimiz genelindeki toplam üretimin, diğer ilçelerde verimin iyi olmasından dolayı pek değişmeyeceği görülüyor. 32 bin 500 çiftçimiz bu sektörden ekmeğini kazanıyor. Bursa'daki zeytinin en büyük kısmı Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve İznik'ten elde ediliyor. Bursa, Türkiye'deki sofralık zeytinin 4'te birini üretiyor. Çiftçilerimizin ürettiği zeytinin kalitesi düşük olanı da zeytinyağı fabrikalarında yağa çevriliyor."

"442 bin dekar alanda zeytin yetiştiriyoruz"

Aygül, Bursa'da üretilen zeytinin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "İlimizde 442 bin dekar alanda zeytin yetiştiriyoruz. Bu yıl 115 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun tamamına yakını sofralık zeytin. Bursa'nın zeytini hem yurt içi hem de yurt dışında aranan zeytin. Türkiye'nin tamamında sofraları süslüyor." dedi.

Zeytin üreticisi olan Ahmetbey Mahallesi Muhtarı Süleyman Yavuz da Gemlik tipi zeytinin Bursa bölgesinde çok kaliteli yetiştirildiğini belirtti.

Yavuz, "Köyümüzde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar sonucunda üreticilerimize sertifika veriyoruz. Ürettiğimiz kaliteli ürünleri yurdun dört bir yanına gönderiyoruz. Halkımız için en iyi üretimi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.