Coğrafi işaretli "Geyve ayvası" yurt dışından da alıcı buluyor - Son Dakika
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Coğrafi işaretli "Geyve ayvası" yurt dışından da alıcı buluyor

16.10.2022 10:58

Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip Sakarya'nın Geyve ilçesinde yetiştirilen "Geyve ayvası", iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip Sakarya'nın Geyve ilçesinde yetiştirilen "Geyve ayvası", iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

İlçedeki 13 bin dekar alanda üretilen ve lezzetiyle ünlenen ayvanın hasadı başladı. İki yıl önce coğrafi işarete kavuşan Geyve ayvasından 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tercih edilen ayva, ağaçlardan titizlikle toplanarak bahçede kalitesine göre ayrıldıktan sonra iç piyasa ve ihracat için paketleniyor.

Dalında da alıcı bulan ayva, ilçedeki soğuk hava depolarında bir süre muhafaza edildikten sonra iç pazarın yanı sıra Rusya, Almanya, Katar, Hollanda ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

"Ayvanın tanınırlığı ciddi anlamda artmış vaziyette"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, ilçedeki ayva üreticisinin rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Bahçesinin bakımlarını düzgün yapan üreticilerin ayvadan beklediklerini aldığını dile getiren Kaya, "Geyve Belediyesi, Türkiye'de ilk defa bir belediyenin çıkardığı markaya sahip; Geyva. 178 çeşit ürün çıkartıyoruz. Sirkesi, reçeli, pekmezi, sabunu, aklınıza ne geliyorsa ayvanın her şeyini yapıyoruz." diye konuştu.

Anlaşma çerçevesinde Fatih Belediyesi için 1 milyon kavanoz kahvaltılık reçel üreteceklerini anlatan Kaya, "Ayvanın Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde tanınırlığı ciddi anlamda artmış vaziyette." dedi.

"İşleyip hem ihracata hem iç piyasaya gönderiyoruz"

Soğuk hava depo işletmecisi Muhlis Aygün de ayvaları depolara almaya başladıklarını kaydetti.

Ayvaları depoda sınıflarına göre ayırdıktan sonra iç ve dış piyasaya gönderdiklerini belirten Aygün, yıl içerisindeki talebi karşılamak için ayrıca depolarda ayva muhafaza ettiklerini anlattı.

Aygün, işletmesinde yılda 2 bin ton ayva işleme kapasitesine sahip olduklarını aktararak, "Babadan görme 30 yıldır bu işi yapıyorum. Kendi müstahsilimiz ayvayı yetiştiriyor, toplayıp bize teslim ediyor. Biz de işleyip hem ihracata hem iç piyasaya gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Muhlis Aygün, Geyve ayvasının kalitesiyle rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

İhracat, Sakarya, Türkiye, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Coğrafi işaretli 'Geyve ayvası' yurt dışından da alıcı buluyor - Son Dakika

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