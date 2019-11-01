Coğrafi işaretli

Erzurum'da, tamamen koyun yününden üretilen asırlık kumaş ihramın yurt dışında pazar bulması için çalışma yürütülüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ihram, son yıllarda gençlerin bu üründen giyecekleri tercih etmemesi nedeniyle gelinlerin çeyizlerinde süs ya da hediyelik eşya olarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Halk arasında "ehram" olarak adlandırılan kumaşın yok olmaması için büyük emek sarf eden kadınlar, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) bünyesinde kurulan atölyede el emeği, göz nuru ihramları üretiyor.

Asırlık kumaşın ülke ve yöre ekonomisine gelir sağlaması için yurt dışında pazar arayışına giren Aziziye Belediyesi de ulusal ve uluslararası fuarlarda stant açarak yöreye özgü ihramın tanıtımını yapıyor.

"Bu alanda faaliyet gösteren herkese kazançtan pay veriyoruz"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihramın akademik çalışmalar ve girişimler sonucu coğrafi işaret aldığını hatırlattı.

Tescillenen yöreye özgü ihramın ilgi görmeye başladığını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"İhrama kazandırdığımız farklılıklar tamamen atölyede çalışan arkadaşlarımızın hayal gücüne dayanıyor. Bu kumaşı kullanmak isteyen diğer tasarımcılara da coğrafi işaret mahreci ile gönderiyoruz ve kendi tasarımlarıyla bu ürünü çeşitli kulvarlarda kullanıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ekonomik katma değer sağlayarak hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de bu alanda faaliyet gösteren herkese kazançtan pay veriyoruz."

Orhan, ihramı eski zamanlarda kadınların örtü ve giysisi olarak kullandığına işaret ederek, birtakım değişikliklerle ihrama farklı bir boyut kazandırdıklarını aktardı.

"Tanıtım çalışmalarıyla yurt dışına açılmasını sağlayacağız"

Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın stantlarını ziyaret ettiğini anımsatan Orhan, şunları kaydetti:

"Hanımefendi stantları tek tek ziyaret etti ve bizim standımıza gelince Emine Erdoğan bizi tebrik ederek tavsiyelerde bulundu, birtakım yollar gösterdi. İhramın uluslararası formlara taşınmasıyla ilgili bize tavsiyelerde bulunarak yönlendirme yaptı. Biz de bundan yola çıkarak birtakım çalışmalar yapıyoruz. Tanıtım çalışmalarının sonucunda inşallah ihramın yurt dışına açılmasını sağlayacağız. Burada amacımız, coğrafi işareti uluslararası standartlara taşımak ve uluslararası coğrafi işaret almak. O çalışmalarda neticelenince uluslararası alanda daha farklı çalışmalar yapacağız."

Erzurum Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Hülya Saltuklu da atölyede ihramdan kadın, erkek giyiminin yanı sıra hediyelik ev eşyası gibi ürünler yaptıklarını anlattı.

İhram üretimine başladıklarından bu yana büyük yol katettiklerini anlatan Saltuklu, "Katıldığımız fuarlarda ilgi gördükçe, yurt dışından talep gelmeye başladı. Japonya'dan gelen turistler, kasım ayında ülkelerinde yapacakları geleneksel el sanatlarında ihramı sergileyecekler. Bunun dışında Almanya'dan bir tasarımcı ile çalışıyoruz, ihramları bizden alıp kendi düşüncesiyle tasarlayıp piyasaya sunacak. Hem ürünlerimizi kendimiz tasarlayıp pazarlayacağız hem de ham madde olarak alanlara karşı talebi karşılayacağız." diye konuştu.