Son Dakika Haberleri: Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü
Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi

Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü

6 saat önce

TÜRKİYE'nin limon deposu olan Mersin'in Erdemli ilçesinde, uygun koşullarda uzun süre muhafaza edilebilen ve geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret belgesi alan dünyaca ünlü 'lamas limonu' hasadı başladı.

Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü, System.String[]
TÜRKİYE'nin limon deposu olan Mersin'in Erdemli ilçesinde, uygun koşullarda uzun süre muhafaza edilebilen ve geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret belgesi alan dünyaca ünlü 'lamas limonu' hasadı başladı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, dalında 2 lira 80 kuruştan satılan limonun üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Erdemli'de 110 bin dönüm arazide üretimi yapılan ve 400 bin ton rekolte beklenen limon üretiminde uzun süre muhafaza edilebilen ve coğrafi işaret belgesi alan lamas cinsi, ürüteciyi sevindirdi. Hasada katılan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Bu yıl bahçelerde yüzde 40 oranında rekoltemiz düşük ama limon çok şükür iyi paraya satılıyor. Dalında limonun kilosu 2 lira 80 kuruştan satılıyor ve üreticilerimizde bu durumdan çok memnun. Lamas limonu dünyaca ünlü bir marka olduğu için ve coğrafi işaret tescil belgesi alması ile birlikte lamas limonu gerçek değerini buluyor. Lamas limonu diğer limon çeşitlerinden ayıran en önemli özellik ise, düzgün muhafaza edildiği zaman aylarca depolanabilir. Ayrıca, bol sulu ve aroması çok güzeldir. Tescil belgesi ile birlikte, lamas markası artık üreticilerimize daha fazla kazandıracağına inanıyoruz. Hasatla birlikte Erdemli'den Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine limon ihracatımız başladı" dedi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı ise, lamas limonların bölgenin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Mesut Yıldız ise, üreticilerin tespit edileceğini, lamas limonlarının muhafaza edildiği kasalara 'lamas' markası basılacağını kaydetti. Coğrafi tescil belgesinin alınması ile birlikte ihracatların da kolaylaşacağına dikkat çeken Yıldız, üreticilerin sezondan çok memnun kaldıklarını ve fiyatların memnun ettiğini kaydetti.


- Mersin
Rasim Şahin, Erdemli, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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