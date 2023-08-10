Coğrafi işaretli 'Napolyon' kirazında son hasat yüzleri güldürdü - Son Dakika
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Coğrafi işaretli 'Napolyon' kirazında son hasat yüzleri güldürdü

10.08.2023 11:27

Bursa'nın coğrafi işaretli Keles kirazında bu sezon son hasat yapıldı. Sezon boyu yağışlı havalarla mücadele eden çiftçilerin hasat zamanı aldıkları yüzde 50 verim sonrası yüzü güldü. Üreticiler uzun süredir bu kadar bolluk görmediklerini ifade ettiler.

Coğrafi işaretli 'Napolyon' kirazında son hasat yüzleri güldürdü

BURSA - Bursa'nın coğrafi işaretli Keles kirazında bu sezon son hasat yapıldı. Sezon boyu yağışlı havalarla mücadele eden çiftçilerin hasat zamanı aldıkları yüzde 50 verim sonrası yüzü güldü. Üreticiler uzun süredir bu kadar bolluk görmediklerini ifade ettiler.

Bursa'da bu yıl coğrafi işaret alan Keles kirazında sezonun son hasadı yapıldı. 1050 rakımda bulunan ilçede sezonun büyük bir kısmı yağışlı geçti. Hasat döneminde geçen yıllara oranla yüzde 50 verim alan çiftçilerin yüzü güldü. Tarlalarda bolluk görülen kiraz, kilogramı 50 liradan tarladan alınıyor.

22 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez bu kadar bolluk gördüğünü belirten Kemal Yağcı, "22 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Kendi tarlamıza ekiyoruz. 20 yıldır ilk defa bu kadar verim aldık. Çok güzel kiraz oldu bu sene. Önceki yıllar 8 ila 10 ton arasında kiraz oluyordu, bu yıl ise 20 ton kiraz aldık. Daha önceleri ihracat yapıp Avrupa ülkelerine gönderiyorduk, bu yıl iç pazara gönderiyoruz. Bu yıl kilosunu tarladan 50 liraya veriyoruz. Yağışlı geçen havaların bize çok faydası oldu. Kiraz yağmuru sever ama bu yıl çok yağmur yağdı. Bizim kirazımız meşhurdur, coğrafi işaret de aldık. Kirazımızın tescillenmesinden dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kirazlara kendi çocuğu gibi baktığını söyleyen Azime Yağcı, "Sezon güzel geçti, yalnız biraz maliyette sorunlar oldu. 20 yıldır kiraz işi ile uğraşıyoruz. Genelde hep tarladayız. Kirazlarımızı çocuğumuz gibi büyüttük. İşçilerimizle beraber topluyoruz. Sabah 8 gibi buraya geliyorlar kahvaltı yapıyoruz. Akşam saat 17.00'da paydos ediyoruz. Bizim kirazımızın özelliği geç olması. Herkesin tarlasından hasat edildikten sonra biz de hasada başlayabiliyoruz. Bu yıl kirazımız çok güzel oldu. 10 tonun üzerine çıkamıyorduk bu yıl 20 ton ürün aldık" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Coğrafi işaretli 'Napolyon' kirazında son hasat yüzleri güldürdü - Son Dakika


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