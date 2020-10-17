Coğrafi işaretli Niksar cevizinde yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinin coğrafi işaret sahibi cevizinde bu yıl 1800 ton rekolte bekleniyor.

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, ilçede geçen yıl 1300 ton ceviz üretildiğini söyledi.

Cevizin Niksar için önemli bir tarım ürünü olduğuna işaret eden Özdüzgün, ilçede üretilen cevizin coğrafi işaretinin 2013 yılında alındığını anlattı.

İlçede tohumdan yetişen ceviz çeşitleri de bulunduğuna dikkati çeken Özdüzgün, "80 bin yerli ağacımız var. Yabancı çeşitlerde de üretim yapıyoruz. Toplam 235 bin ağacımız bulunuyor. Yabancı çeşitte kümeleşme alanlarımız oluştu. Bu konuda Valiliğimizin ve kurumlarımızın önemli desteğini alıyoruz. 2019 yılında 90 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Özdüzgün, bu yıl cevizdeki verimin yüz güldürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok az dondan etkilendik. Verimin çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu sene 1800 ton civarında ceviz rekoltesi bekliyoruz. Ceviz her geçen gün daha iyi olacak. Hedefimiz 2023 yılında 5 bin ton ceviz üretmek. 2028 yılına kadar da 10 bin tona uluşmak istiyoruz. Ceviz üretimimiz çok iyi noktalara gelecek. Cevizin kilogramı 25 ila 35 lira arasında satılıyor. Niksar cevizi aranılan ve tutulan bir üründür. Yağ oranı ve iç kalitesi yüksektir."

Ceviz üretimi yapan Turan Yüksek de fidanlığının 5 yaşında olduğunu belirterek, "6 dönüm arazimden 900 kilo ceviz bekliyorum. Geçen sene 5 kilogram verdiğim müşterilerim bu yıl 20 kilogram ceviz istiyor." diye konuştu.