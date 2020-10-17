Coğrafi işaretli Niksar cevizinde yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika

Coğrafi işaretli Niksar cevizinde yüksek rekolte beklentisi

17.10.2020 11:09
Coğrafi işaretli Niksar cevizinde yüksek rekolte beklentisi, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinin coğrafi işaret sahibi cevizinde bu yıl 1800 ton rekolte bekleniyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinin coğrafi işaret sahibi cevizinde bu yıl 1800 ton rekolte bekleniyor.

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, ilçede geçen yıl 1300 ton ceviz üretildiğini söyledi.

Cevizin Niksar için önemli bir tarım ürünü olduğuna işaret eden Özdüzgün, ilçede üretilen cevizin coğrafi işaretinin 2013 yılında alındığını anlattı.

İlçede tohumdan yetişen ceviz çeşitleri de bulunduğuna dikkati çeken Özdüzgün, "80 bin yerli ağacımız var. Yabancı çeşitlerde de üretim yapıyoruz. Toplam 235 bin ağacımız bulunuyor. Yabancı çeşitte kümeleşme alanlarımız oluştu. Bu konuda Valiliğimizin ve kurumlarımızın önemli desteğini alıyoruz. 2019 yılında 90 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Özdüzgün, bu yıl cevizdeki verimin yüz güldürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok az dondan etkilendik. Verimin çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu sene 1800 ton civarında ceviz rekoltesi bekliyoruz. Ceviz her geçen gün daha iyi olacak. Hedefimiz 2023 yılında 5 bin ton ceviz üretmek. 2028 yılına kadar da 10 bin tona uluşmak istiyoruz. Ceviz üretimimiz çok iyi noktalara gelecek. Cevizin kilogramı 25 ila 35 lira arasında satılıyor. Niksar cevizi aranılan ve tutulan bir üründür. Yağ oranı ve iç kalitesi yüksektir."

Ceviz üretimi yapan Turan Yüksek de fidanlığının 5 yaşında olduğunu belirterek, "6 dönüm arazimden 900 kilo ceviz bekliyorum. Geçen sene 5 kilogram verdiğim müşterilerim bu yıl 20 kilogram ceviz istiyor." diye konuştu.

Niksar, Tarım, Tokat, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaretli Niksar cevizinde yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı         
08:05
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor         
18:02
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Coğrafi işaretli Niksar cevizinde yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei