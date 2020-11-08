Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı - Son Dakika

Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı

08.11.2020 12:36
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı, System.String[]

ORDU'da kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle rağbet gören coğrafi işaretli 'Ordu kivisi'nde hasada başlandı.

ORDU'da kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle rağbet gören coğrafi işaretli 'Ordu kivisi'nde hasada başlandı. Ortalama 8 bin ton rekolte beklenen Ordu kivisi, dalında yoğun talep görüyor.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı. Kentte Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştiriyor. Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle, ortalama 8 bin ton rekolte beklenen Ordu kivisi, dalında yoğun talep görüyor.

'İMECE USÜLÜYLE TOPLANIYOR'Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, hasadın tüm üreticilere hayırlar getirmesini temenni etti. Kivi hasadının imece usulü yapıldığı bilgisini veren Uzunlar, "Fındıktan sonra en fazla katma değer üreten, Ordu iline sıcak para getiren kivi hasadı başladı. Bundan sonra yaklaşık 10 gün içerisinde toplama işlemleri biter. Üretici arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum. Günde 1 kişi 1 ton kivi topluyor. Fındık gibi toplanması zor bir ürün değil. Yaklaşık olarak bir bahçede 15 ton kivi olacağını varsayarsak 10 kişi 1 günde hasadı tamamlar. Şu anda bahçemizde 10 işçimiz var. İşçi dediklerimiz bizim buradaki komşularımız. Onlar geliyor, topluyor" dedi.'PAZAR SIKINTIMIZ YOK'90 gram kivinin bu sene 6 liradan satılacağını ifade eden Uzunlar, "Bu sene yüzde 50 bir fiyat farkı oldu. Geçen sene 90 gramı 4 liraydı. Bu sene 6 lira. 10 tane kivi neredeyse 1 kilo geliyor. Hakikaten güzel bir para. Kivi bir kere dalında satılıyor. Pazar sıkıntımız yok. Bundan sonra da bir pazar sıkıntısının olacağını düşünmüyorum. Çünkü kivi her yerde üretilemez. 500 rakım geçildiğinde kivi olmaz. Kivinin önü o nedenle her zaman açıktır. Ordu iline en az kividen 30 milyon lira giriyor" diye konuştu.'KORONAVİRÜSE KARŞI HER GÜN İKİ KİLO TÜKETİLMELİ'Kivinin C vitamini deposu olduğunu kaydeden Uzunlar, "Koronavirüs salgınına karşı her gün iki kilo tüketilmesi lazım. 1 kivi 1 kilo narenciyeye eşdeğerdir. Kivi yiyen insanlar bağırsakları çalıştırdığını söylüyor. Hakikaten kivi, fındıktan sonra Ordu için bulunmaz bir velinimet" ifadelerinde bulundu.ÜRETİCİLER KİVİ TAVSİYE EDİYORKivi üreticilerinden Sevgi Ömür, imkanı olan herkesin kivi üretmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu mahalleye ilk kiviyi biz diktik. Kivi, fındıktan karlı. Fındık gibi zahmeti yok. Benim yardımcım olsa buradaki diğer bahçemi de kivi üretimine çevirebilirim. Yardımcım olsa yaparım ama imkanı olan herkesin kivi üretmesini öneriyorum" dedi.

Hüseyin Kahsoy ise, "Kivi çok güzel bir ürün. Gerçekten bütün millete, yapabilene üretimini tavsiye ederim. Fındıktan daha iyi bir ürün. Çünkü fındık 1 dönüm yerde 100 kilo oluyorsa, kivi 1 dönüme 2 ton ürün veriyor. Yüzde 90 fındığa göre karı var" şeklinde konuştu.


Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı

Fındık, Pazar, Kivi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın         
12:26
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı         
11:10
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 12:41:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei