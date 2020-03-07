Coğrafi işaretli "Seydiler kilimi" gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Coğrafi işaretli 'Seydiler kilimi' gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

Coğrafi işaretli "Seydiler kilimi" gelecek nesillere aktarılacak

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geleneksel tezgahlarda ince yün iplikle dokunan Seydiler kilimi, Yörük kültürünü simgeleyen ve farklı anlamlar taşıyan motifleriyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Coğrafi işaretli

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geleneksel tezgahlarda ince yün iplikle dokunan Seydiler kilimi, Yörük kültürünü simgeleyen ve farklı anlamlar taşıyan motifleriyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin değerlerini ortaya çıkarmak ve yaygınlaştırmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Seydiler kiliminin coğrafi işaret almasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çıralı, Seydiler kiliminin üretiminin artırılması amacıyla, Seydikemer Kaymakamlığı, belediye ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde kurslar açılacağını aktardı.

Kilimin yapımının çok güç olduğunu anlatan Çıralı, "Kilimin fiyatları boyutlarına göre değişiyor. Bir namaz kilimi geçen yıl 500 liraydı. Markalaşmadan sonra fiyatının da artacağını düşünüyoruz. Metrekaresinin 1000, 1500 liradan aşağı olmaması lazım." dedi.

"Bu iş iğneyle kuyu kazmak gibi"

Seydiler Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Gülten Kuruyar, kilim dokumayı evlendikten sonra kayınvalidesinden öğrendiğini, geçimini dokuduğu kilimleri satarak sağladıklarını belirtti.

Kilim dokumayı beş kızına da öğrettiğini anlatan Kuruyar, "Kilimi yapmak çok zor. Tokmak kullanılmıyor, tamamen elle dokunuyor. Bu iş iğneyle kuyu kazmak gibi. Unutulmasın istiyoruz. Torunlarımız da dokusunlar, öğrensinler. İpin boyamasından dokumasına gelene dek çok uğraş gerektiren bir iş." diye konuştu.

- "Kilimi yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız"

Ayşe Tarcan (69) da annesinden öğrendiği kilimi 50 yıldır dokuduğunu, bir namaz kilimini dokumanın yaklaşık 15 gün sürdüğünü anlattı.

Tarcan, "Daha büyük bir kilimi de iki kişi yaklaşık bir ayda dokur. Seydiler kilimi elle dokunur. Sadece çubuklarında tokmak kullanılır." ifadelerini kullandı.

Seydiler Muhtarı Mehmet Güven, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş Seydiler kilimini canlandırmak olduğunu söyledi.

Eskiden bu kilimlerin gelinlerin çeyizlerini süslediğini belirten Güven, "Kilim, cenazelerde ve düğünlerde olmazsa olmazlarımızdı. Seydiler kilimi yeni doğmuş bir çocuk gibi kimliğine kavuştu. Bu kilimi yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Seydikemer, Seydiler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:21:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Coğrafi işaretli "Seydiler kilimi" gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]