Coğrafi işaretli Tosya pirincinin hasadı başladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli pirinç ekim merkezlerinden Tosya'da coğrafi işaretli Sarıkılçık pirincinin hasadı başladı.

İlçede 9 bin dekar alanda ekilen çeltiğin hasadına başlanması nedeniyle Tosya Ziraat Odası Başkanı ve Aşağıdikmen Köyü Muhtarı Kadri Eken, üreticileri ziyaret etti.

Eken, yaptığı açıklamada, yıllar içerisinde ekim alanlarının daraldığını belirterek, "İlçemizde Sarıkılçık pirinci üretilebilecek 22 bin 500 dekar alanımız varken, yıllar içerisinde su sorumuz ve başka nedenlerden dolayı göç vermişiz ve sonuçta pirinç üretilen alanlarımız 9 bin dekarlara kadar düştü. Meşhur Tosya pirincimiz can çekişme durumuna geldi. Devlet büyüklerimizden taleplerimiz var. Çeltik arazisi toplulaştırma ve su sorunumuzu çözdükten sonra, çeltik ekilen alanların tekrar 22 bin 500 dekar seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Çeltik üreticisi Oğuz Devrez de sulama açısından 2020'nin zor geçtiğine işaret ederek, "Su sıkıntısı yüzden bu seneki verimi yüzde 50 oranında düşük bekliyoruz. Bu sorunun çözümü için tarımla ilgili yöneticilerimizden bu işle ilgilenmelerini istiyoruz. Yoksa pirinç üretimi Tosya havzasında düşecek. Sarıkılçık pirinci ilçemizin göz bebeği. Eğer bu üretim burada yapılmazsa ağzımızın tadı kaçar." dedi.