Coğrafi işaretli Turhal Yoğurtmacı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Coğrafi işaretli Turhal Yoğurtmacı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor - Son Dakika

Coğrafi işaretli Turhal Yoğurtmacı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

6 saat önce

Coğrafi işaretli Turhal Yoğurtmacı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor Tokat'ın Turhal ilçesinde coğrafi işaret tesciline de sahip Yoğurtmaç ilçe halkının yanı sıra il dışında da talep görüyor.

Coğrafi işaretli Turhal Yoğurtmacı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde coğrafi işaret tesciline de sahip Yoğurtmaç ilçe halkının yanı sıra il dışında da talep görüyor. Talepler, kargo aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor.

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığıyla Turhal Yoğurtmacının 2012 yılında coğrafi işareti alındı. "Türk Patent Enstitüsü" tarafından tescillenen yoğurtmaç şehre gelen ziyaretçilerin mutlaka satın aldıkları bir lezzet. Ayrıca Turhallılar şehir dışı yaptığı ya da ev oturması için gittikleri yerlere de muhakkak yoğurtmaç hediyesi ile gidiyor. Cevizli, haşhaşlı ve sade olarak yapılan yoğurtmaç un, maya ve tuz ile karışımından elde ediliyor. Bir süre yoğrulan hamur eritilen tereyağı ile haşhaş ve ceviz karıştırılarak hamurun üzerine sürülerek katlanıyor. Her katta tekrarlanan bu işlemden sonra hamur tekrar yuvarlanıp 10 ila 15 dakika dinlendiriliyor. Yağlı kağıt üzerine alınan hamur el ile yassı hale getirilerek odun ateşinde kara fırında üzerine kızarıncaya kadar pişiriliyor. Yoğurtmaç sıcak olarak servis ediliyor ve çayla birlikte yeniyor. Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Çenesiz, coğrafi işaret başvurusu alınan yoğurtmacın tanıtılması için özen gösterdiklerini ifade ederek, "Yoğurtmacın lezzetinden herkes memnun. Yoğurtmacın yoğurtla bir alakası yok, yoğurmaktan ismini alıyor" dedi.

Yoğurtmaç talep görüyor

Yoğurtmaç ustası Kürşat Elitaş ise yoğurtmacın Türkiye'de sadece Tokat'ın Turhal ilçesinde yapıldığını söyledi. Elitaş, yoğurtmacın en büyük özelliğinin katının fazla olması olduğunu ifade ederek, "Hamurda kat olmasa baskılı olur. Ama katı çok olursa içi tel tel olur. Dayanma süresi çoktur buzdolabında saklanıp istediğiniz zaman tüketilebilir. Taleplerden oldukça memnunuz.

Coğrafi işaretli Turhal Yoğurtmacı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Türkiye, Turhal, Tokat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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