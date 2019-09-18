Coğrafi işaretli ürünler Ankara'dan dünyaya açılıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı bugün yapılacak '2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi' renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.



19-20-21 Eylül tarihleri arası 3 gün sürecek Zirve kapsamında Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvator ve Tanzanya ülkeleri başta olmak üzere Büyükelçilikler, Ankara Valiliği başta olmak üzere bazı illerin Valilikleri, Türkiye'deki Oda ve Borsalar stant açarak etkinlik programında yer alacak. Stantlarda ülke, bölge ve yörelerin yöresel ve geleneksel ürünleri sergilenecek. Yerli ve yabancı alım heyetleri stantlarda ürünlerini göstererek, üreticilerle diyalog kuracak. Zirve boyunca yaklaşık 250 iş görüşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor. İspanya, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Bulgaristan, Malezya başta olmak üzere yabancı ülke temsilcileri de zirve ve fuarı ziyaret edecek.



Hamiyet Gürelli defilesi



Türkiye'nin Coğrafi İşaretli ürünlerinden Nallıhan yöresine ait Nallıhan İğne oyası ve Nallıhan Örtmesinin yurtiçi ve yurt dışı tanıtımında birçok başarıya imza atmış önemli temsilcilerinden Hamiyet Gürelli de Zirve kapsamında bir defile düzenleyecek. Defile kapsamında, tamamı el dokumasından oluşan ve büyük bir özenle ilmek ilmek işlenen Nallıhan iğne oyası kreasyonu sergilenecek. Zirvede ayrıca Olgunlaşma Enstitüsü de Anadolu'nun moda tarihini yansıtacak bir defile sergileyecek. Zirvede kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarının sergileneceği ayrı bir de stant açılacak. Zirve'nin ilk günü gerçekleştirilecek etkinlikler arasında SesVerSus Acapella, Tulum Ekibi Halk Oyunları gösterisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Fomget Halkoyunları ekibi gösterileri yer alacak.



İkinci günü ise TDF ve RİFED Tulum ve Kemençe Gösterisi, Akçaabat Halkoyunları Gösterisi, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Semah Gösterisi, Seymenler ve Bacıerenler Grubu Gösterisine yer verilecek. Zirve'nin son günü ise Junior Zen Konser verecek.



Zirve, Kars kaşarından, Malatya kayısısına, Hatay'ın defne sabunundan, Pervari balına kadar Türkiye'nin farklı ve zengin coğrafyasından ürünlerin sergileneceği Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na da ev sahipliği yapacak.



Konferans Programı, Eğitim Kampları, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, B2B Toplantıları, ikili iş görüşmeleri ve daha birçok etkinliği bir arada barındıran 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile katılımcılara coğrafi işaretler alanında daha fazla bilgi ve deneyim edinme, son gelişmeleri anlama, network ve ticari ilişkileri geliştirme gibi çok yönlü avantajlar sunulacak.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, zirveyi değerlendirerek, "Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün potansiyeli ile Türkiye, dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabilir. Ankara'yı coğrafi işaretli ürünlerin de Başkenti haline getirmek istiyoruz" dedi. - ANKARA