Son Dakika Haberleri: Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 57 bin ziyaretçi
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Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 57 bin ziyaretçi

22 dakika önce

ATO Başkanı Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 57 bin katılımcı ziyaret etti.

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 57 bin ziyaretçi, System.String[]

ATO Başkanı Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 57 bin katılımcı ziyaret etti. Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk. Şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede." dedi.

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:25 
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