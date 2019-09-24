Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 57 bin ziyaretçi

ATO Başkanı Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 57 bin katılımcı ziyaret etti. Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk. Şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede." dedi.