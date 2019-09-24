Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 57 bin ziyaretçi
22 dakika önce
ATO Başkanı Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 57 bin katılımcı ziyaret etti.
ATO Başkanı Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 57 bin katılımcı ziyaret etti. Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk. Şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:25
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