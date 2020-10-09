Coğrafi işaretli "uzun elma"da hasat dönemi başladı - Son Dakika

Coğrafi işaretli "uzun elma"da hasat dönemi başladı

09.10.2020 12:11
Coğrafi işaretli

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elmada hasat dönemi başladı.

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elmada hasat dönemi başladı.

İlçede 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak bilinen "uzun elma" bahçelerinde hummalı çalışma başladı.

Hasat döneminin başlamasıyla tezgahlardaki yerini alan uzun elma, aromasının yanı sıra şekliyle dikkati çekiyor.

Çekirdek bölümünün yıldız şeklinde olması nedeniyle de diğer tür elmalardan ayrılan uzun elmada bu yıl ki rekolte üreticisini mutlu ediyor.

Türkiye ile dünya pazarına açılması hedeflenen elmada üretim, her geçen yıl artırılıyor.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülettin Günday, Zuvar ve Toprakkale mahalleleri arasında yaklaşık 300 dekarlık bahçede uzun elma yetiştiren Ebubekir Arat'ı ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Günday, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tescilli uzun elmada rekoltenin önceki yıllara göre çok iyi olduğunu belirterek, "Uzun elmamızın kooperatifleştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu gerçekleşirse reklamı da satışı da bol olur. Bu yıl ağaçlarda çok elma var, inşallah pazarda hak ettiği değeri görür." dedi.

Üretici Ebubekir Arat da hasada başladıklarını anlatarak, "Hasadımız bu yıl çok güzel. Uzunluğu 12, genişliği ise 8 santimetre ölçülen elmamız hem sulu hem de aroması çok güzel. Biz hem su hem soğuk hava deposu istiyoruz, soğuk hava deposu sayesinde elmamız ömrünü uzatarak 6-7 ay tazeliğini korur." ifadelerini kullandı.

Kağızman, Türkiye, Hasat, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaretli 'uzun elma'da hasat dönemi başladı - Son Dakika

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