Son Dakika Haberleri: Coğrafi İşaretli Uzun Elma Fidanına Yoğun İlgi

Coğrafi İşaretli Uzun Elma Fidanına Yoğun İlgi

10 dakika önce

KARS'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve 2017 yılından coğrafi işaret tescil belgesi alınan uzun elma fidanları ilgi görüyor.

Coğrafi İşaretli Uzun Elma Fidanına Yoğun İlgi, System.String[]
KARS'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve 2017 yılından coğrafi işaret tescil belgesi alınan uzun elma fidanları ilgi görüyor. Bahar ayının gelmesiyle 7 bin uzun elma fidanı sattığını belirten Emrah Yurdakul, "Normal şartlarda 8 ay dayanıklılığı olan uzun elma, hem fiyatıyla, hem dayanıklı olmasıyla üreticiler tarafından tercih ediliyor" dedi.

Kağızman ilçesinde bahar mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte meyve fidanı satışları da başladı. Şeftali, kiraz, kayısı, ceviz, dut fidanlarını bahçelerine dikmek için alım yapan vatandaşlar, özellikle sadece ilçede yetişen ve 2017 yılında da coğrafi işaret tescil belgesi alan uzun elma fidanına büyük ilgi gösteriyor. İlçede uzun yıllardan sonra kayısı üretimi yerine elmaya yönelen vatandaşların tercihindeki en büyük sebep ise 8 ay dayanıklılığı olması ve üretilen elmanın kilosunun 20 liradan alıcı bulması.

İlçede meyve fidanı satan Emrah Yurdakul, 7 bin fidanın vatandaşlar tarafından alındığını söyledi. Kağızman'da kayısı bahçelerinin yerini artık elma bahçelerinin alacağını belirten Emrah Yurdakul, "Normal şartlarda 8 ay dayanıklılığı olan uzun elma hem fiyatıyla, hem dayanıklı olması nedeniyle ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl bin kişinin aldığı uzun elma fidanlarına bu yıl büyük ilgi var. Şimdiye kadar 7 bin fidan satışı gerçekleştirdim" dedi.

- Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Emrah, Kars, Kağızman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu Otomotiv Devi Fiat, Bin 500 Kişiyi İşten Çıkaracak 1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Coğrafi İşaretli Uzun Elma Fidanına Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]