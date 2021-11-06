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COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ

06.11.2021 11:34

TEKİRDAĞ'ın tescilli lezzetleri arasına giren Velimeşe bozası, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde ilgi görüyor.

TEKİRDAĞ'ın tescilli lezzetleri arasına giren Velimeşe bozası, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde ilgi görüyor. Üretici Makbule Başaran, özellikle internet üzerinden gelen siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Ergene ilçesinin meşhur lezzetlerinden 'Velimeşe bozası', yapılan başvurular sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret aldı. İlçenin yaklaşık 10 bin nüfuslu mahallesi Velimeşe'den adını alan ünlü lezzete, ilgi her geçen artıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen bozaya pandemi döneminde ilgi daha da arttı.

Coğrafi işaret aldıktan sonra ürünlerinin daha da tanınır hale geldiğini söyleyen 30 yıllık boza üreticisi Makbule Başaran, vatandaşların evde de boza yapabileceğini söyledi. Başaran, Evde malzeme olunca yapabiliriz. Darı, yerli mısır yüzde yüz yerli mısır olması gerekiyor ve un, şeker ve su olunca bozayı yapabiliriz. Bu malzemeleriz olmazsa olmazıdır bozanın. İlk önce suyu kaynatıyoruz. Mısır ve unu darıyı koyup dört saat kısık ateşle özleşinceye kadar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra soğutmaya çekiyoruz. Soğutmadan sonra kıl gibi ince elekten geçiriyoruz. Süzdükten sonra iki gün bekletip şekerli suyla inceltiyoruz. Bozanın faydaları bağışıklık sistemini güçlendirir, gribe karşı bağırsak hastalıklarına karşı boza iyi gelmektedir. Velimeşe bozası coğrafi işaret aldıktan sonra satışlarımız arttı. Özellikle kargo satışlarımız çoğaldı. Antalya, Adana, her yere siparişlerimiz çoğaldı dedi.

Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, coğrafi işareti almak için 3 yıl mücadele edildiğini ve mücadelenin boşa çıkmadığını belirtti. Erkul, tescilin ardından satışlarda artış yaşandığının belirterek, Velimeşe bozası coğrafi işareti aldıktan sonra satışları hızla yükseldi. 5 tane bozacımız var Velimeşe'de ve ben hepsini ziyaret ederim ve gözlemlerim ve düşüncülerini alırım. 5 bozacımızın da Covid-19 hastalığından sonra özellikle uzmanların tavsiye etmesinden dolayı normal perakende satışı da internet satışları da arttı diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ
COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ

Patent, Mısır, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: COĞRAFİ İŞARETLİ VELİMEŞE BOZASI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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