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COĞRAFİ TESCİLLİ BODRUM MANDALİNASININ HASADI BAŞLADI - Son Dakika

COĞRAFİ TESCİLLİ BODRUM MANDALİNASININ HASADI BAŞLADI

26.12.2021 13:05

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde coğrafi işaret alan tescilli Bodrum mandalinasının hasadı başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde coğrafi işaret alan tescilli Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin 3 bin ton civarında olduğunu söyleyen Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Çiftçi bu sene rekolteden memnun. İnşallah sezonu da böyle kapatırız dedi.

Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis ve çok sayıda mahallede sürdürülen mandalina hasadında rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 50'nin üzerinde olduğu belirtildi. Bu yıl üreticinin yüzünün güldüğünü söyleyen Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, 15 çiftçiyle birlikte ihracat hedeflerinin olduğunu ve proje hazırladıklarını dile getirdi. Melengeç, Bodrum'da yaklaşık 5 bin dekarlık alan içerisinde narenciye bahçeleri var. Bakımına ve iklime göre her yıl 2 bin 500 ile 3 bin 500 ton arasında ürün alınıyor. Bu sene ortalama 3 bin ton ürün bekliyoruz. Çiftçilerimiz bu sene memnun görünüyor. Dalından 1,5 liraya satılıyor ve pazarda 5 liradan alıcı buluyor. Çiftçi memnun. İnşallah sezonu da böyle kapatırız. Geçen sene rekolte düşüktü bu sene daha çok ürün bekliyoruz. Mandalina kış şartlarına çok dayanmıyor. Biz 15 çiftçi ile Bodrum mandalinasını gazoz, reçel, lokum, kolonya gibi ürünler haline getirerek ihracatını yapmak için çalışma başlattık. Projeyi 3 ay içerisinde bakanlığa sunacağız. Bakanlık kabul ederse ürünlerin ihracatına başlamayı planlıyoruz dedi.

'BODRUM MANDALİNASI ÇOK ÖZEL BİR ÜRÜN'

Mandalina üreticisi Erman Aras ise mandalinanın bu sene bereketli olduğunu belirterek, Bodrum mandalinası çok özel bir ürün, Bodrum'un değeri. Özellikle aroması, bol çekirdekli olması ve tadının güzel olmasıyla birçok ürüne yakışıyor. Katma değerli ürünlere de dönüştürüldüğü zaman ürün daha da değer kazanıyor. Bu sene rekolte yüksek olduğu için çiftçiler mutlu. Yağmur beklediğimiz şekilde yağmadığı için mandalinalar istenilen boyutta değil ancak son yağmurlarla birlikte olması gereken boyutlara ulaşacağını düşünüyoruz. Geçen seneye göre bu sene yüzde 50 daha fazla rekolte var. Önümüzdeki süreçte Bodrum yerli mandalinasının satışının yükselmesini bekliyoruz. Doğru girdilerle bahçelerimizi korumamız gerekiyor bu da ihracatla mümkün olacak. Bodrum mandalinası Türkiye'de aranan bir ürün. Biz işlenmiş ürünlerin yurt dışına satışını sağlamak istiyoruz. Bakanlığımızın Avrupa Birliği destekli projeleri var. Oda ile birlikte bu konuda güzel bir çalışma yapıyoruz diye konuştu

COĞRAFİ TESCİLLİ BODRUM MANDALİNASININ HASADI BAŞLADI
COĞRAFİ TESCİLLİ BODRUM MANDALİNASININ HASADI BAŞLADI
COĞRAFİ TESCİLLİ BODRUM MANDALİNASININ HASADI BAŞLADI

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Ziraat Odası, Çiftçi, Bodrum, Bitez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COĞRAFİ TESCİLLİ BODRUM MANDALİNASININ HASADI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: COĞRAFİ TESCİLLİ BODRUM MANDALİNASININ HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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