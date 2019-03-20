Son Dakika Haberleri: Çoğu Kullanılmayan 30 Evde Yıkıntı Oluştu"

Çoğu Kullanılmayan 30 Evde Yıkıntı Oluştu"

3 saat önce

Denizli Valiliğince, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu ve 3 camide hasar tespit edildiği bildirildi.

Çoğu Kullanılmayan 30 Evde Yıkıntı Oluştu
Denizli Valiliğince, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu ve 3 camide hasar tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 09.34'te meydana gelen ve merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan görevlilerin deprem bölgesine intikal ettiği ve çalışmalara derhal başlandığı belirtildi.

Açıklamada, deprem sırasında meydana gelen hasarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Karahöyük, Oğuz ve Uçarı Mahallelerinde çoğu kullanılmayan olmak üzere yaklaşık 30 evde yıkıntı oluştu. Yıkılan ahırda 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Alaattin, Kurtlar ve Oğuz Mahallelerindeki 3 camimizde de hasar tespit edildi. Depremde can kaybı yaşanmamış olup üç vatandaşımız hafif yaralanmıştır."

Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kurumların, eş güdüm içerisinde bölgede hasar tespit ve diğer çalışmalara devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ortaya çıkan ihtiyaçların da anında giderildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:25 Kaynak: AA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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