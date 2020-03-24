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"Çoğumuz grip olduk sonucu bekliyoruz"
45 dakika önce
F.Bahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, ülkesinin basınına verdiği röportajda, "Birçoğumuz grip geçirmiştik. Koronavirüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik.
F. Bahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, ülkesinin basınına verdiği röportajda, "Birçoğumuz grip geçirmiştik. Koronavirüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz. Türkiye'de herhangi bir kısıtlama yok. En akıllıca şey; evden çıkmamak" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:54
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