Çoğunluk sağlanamadı, seçim 20 Ekim'de

Beşiktaş'ta 13 Ekim olarak ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurulda bugün çoğunluk sağlanamadı ve genel kurulun 20 Ekim'de gerçekleşmesi kesinleşti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından 4 aday başkan olmak için listelerini teslim etti. 13 Ekim'de yapılacağı açıklanan genel kurulun çoğunluğun sağlanmadığı takdirde 20 Ekim'de çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına karar verilmişti. Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda bugün çoğunluk sağlanamadı. 20 Ekim'de yapılacak olan seçimde çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul üyeleri sandığa gidecek. Başkan adayları olan Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın, 17 Ekim Perşembe gününe kadar listelerinde değişikliğe gitme hakkı bulunuyor. Adayların oy pusulası renkleri de 17 Ekim Perşembe günü belli olacak.

(Bozhan Memiş/İHA)