Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek
1 saat önce
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran
'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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