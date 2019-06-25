Son Dakika Haberleri: Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek
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Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek

1 saat önce

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor.

Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek, System.String[]
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23 
Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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