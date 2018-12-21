Coinbase Avrupa'da Altı Yeni Şube Açacağıı Duyurdu
3 saat önce
– ABD merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, küresel genişleme politikası kapsamında Avrupa'da altı yeni şube açacağını duyurdu.
– ABD
merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, küresel genişleme politikası kapsamında Avrupa
'da altı yeni şube açacağını duyurdu.
Piyasanın en büyük kripto para birimi borsası Coinbase, 2019'da genişleme hedeflerini arttırarak Litvanya
, İzlanda
, Cebelitarık
, Guernsey
, Andorra
ve Man Adası'nda şube açacağını duyurdu. Yeni şubeleriyle hizmet verdiği ülke sayısını 33'e çıkaran Coinbase açıklamasında şu değerlendirmeler yer aldı:
"Söz
konusu piyasalarda yatırımcılar coinbase.com, IOS ve Android uygulamaları aracılığıyla kripto para birimleri alım ve satım işlemlerini platformumuz üzerinden kolayca geçekleştirebilecek. Zamanla, Coinbse Pro ve Prime uygulamalarımızı da yeni bölgelerde hizmete sunmayı umuyoruz." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:14 Kaynak: DHA
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