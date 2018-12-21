Son Dakika Haberleri: Coinbase Avrupa'da Altı Yeni Şube Açacağıı Duyurdu

Coinbase Avrupa'da Altı Yeni Şube Açacağıı Duyurdu

3 saat önce

– ABD merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, küresel genişleme politikası kapsamında Avrupa'da altı yeni şube açacağını duyurdu.

Coinbase Avrupa'da Altı Yeni Şube Açacağıı Duyurdu, System.String[]
ABD merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, küresel genişleme politikası kapsamında Avrupa'da altı yeni şube açacağını duyurdu.

Piyasanın en büyük kripto para birimi borsası Coinbase, 2019'da genişleme hedeflerini arttırarak Litvanya, İzlanda, Cebelitarık, Guernsey, Andorra ve Man Adası'nda şube açacağını duyurdu. Yeni şubeleriyle hizmet verdiği ülke sayısını 33'e çıkaran Coinbase açıklamasında şu değerlendirmeler yer aldı:

"Söz konusu piyasalarda yatırımcılar coinbase.com, IOS ve Android uygulamaları aracılığıyla kripto para birimleri alım ve satım işlemlerini platformumuz üzerinden kolayca geçekleştirebilecek. Zamanla, Coinbse Pro ve Prime uygulamalarımızı da yeni bölgelerde hizmete sunmayı umuyoruz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:14 Kaynak: DHA

Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi

Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 21:03:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Coinbase Avrupa'da Altı Yeni Şube Açacağıı Duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]