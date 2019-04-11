Coinbase'den Kripto Para Kullanımına İmkan Sağlayan Banka Kartı

– ABD merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, kripto para birimi yatırımcılarının nakit para çekmelerine ve alışveriş yapmalarına olanak sağlayan Coinbase Card isimli yeni Visa kartını Birleşik Krallık'ta piyasaya sürdü.

– ABD merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, kripto para birimi yatırımcılarının nakit para çekmelerine ve alışveriş yapmalarına olanak sağlayan Coinbase Card isimli yeni Visa kartını Birleşik Krallık'ta piyasaya sürdü.



Söz konusu kart ile yatırımcılara Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve diğer kripto para birimleriyle direk ödeme hizmeti sunan Coinbase, ayrıca yatırımcıların anlık fatura, işlem özeti ve harcama kategorileri üzerinden kripto para cüzdanlarını yönetebildiği bir mobil uygulamayı da tanıttı.



Şirket açıklamasında Coinbase Card'ın şu an yalnızca Birleşik Krallık'ta kullanılabildiği belirtilirken, Coinbase'in gelecek aylarda kartın diğer Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürülmesi için planları olduğu vurgulandı. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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