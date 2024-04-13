Coinbase, SEC ile Yasal Savaşta Yeni Bir Cephe Açıyor - Son Dakika
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Kripto

Coinbase, SEC ile Yasal Savaşta Yeni Bir Cephe Açıyor

Coinbase, SEC ile Yasal Savaşta Yeni Bir Cephe Açıyor

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan hukuki mücadelesinde yeni bir adım attı. Dijital varlıkların yasal tanımıyla ilgili temel bir sorunun üst mahkeme tarafından değerlendirilmesi için geçici temyiz başvurusunda bulunan Coinbase, bu hamlesini federal bir yargıcın SEC'in aleyhindeki davasını reddetme talebini geri çevirmesinin ardından yaptı.

13.04.2024 13:17
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SEC ile süregelen hukuki mücadelesinde yeni bir strateji izleyen Coinbase, dijital varlıkların menkul kıymet statüsünü sorgulamak üzere geçici bir temyiz başvurusu yaptı.

Coinbase, SEC ile Yasal Savaşta Yeni Bir Cephe Açıyor

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan hukuki mücadelesinde yeni bir adım attı. Şirket, dijital varlıkların yasal tanımıyla ilgili temel bir sorunun üst mahkeme tarafından değerlendirilmesi için geçici temyiz başvurusunda bulundu. Coinbase'in bu hamlesi, federal bir yargıcın SEC'in Coinbase aleyhindeki davasını reddetme talebini geri çevirmesinin ardından geldi.

Coinbase, temyiz başvurusunda özellikle dijital varlıkların, orijinal ihraççının yasal yükümlülükleri bulunmadığı durumlarda yatırım sözleşmesi olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusuna odaklanıyor. Şirket, kripto para varlıklarına uygulanan Howey testinin belirsizlikler yarattığını ve sektörde farklı yorumlara yol açtığını savunuyor. Kongre üyeleri, senatörler ve düzenleyici kurumlar arasında bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu belirten Coinbase, bu durumun sektör için zorluklar yarattığını vurguluyor.

Bu tür temyiz başvurularının kabul edilme olasılığı genellikle düşük olsa da temyiz başvurusunun kabul edilmesi durumunda, dijital varlıkların yasal tanımı sorunu ABD Yüksek Mahkemesi tarafından nihai olarak çözüme kavuşturulabilir.

Yatırım sözleşmeleri, SEC tarafından düzenlenen menkul kıymetler kategorisinde yer alıyor. Eğer bir kripto işlemi bu kategoriye giriyorsa, SEC'in yargı yetkisine tabi olur ve uygun şekilde kaydedilmesi gerekiyor. SEC, dijital varlıkların çoğunun menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerektiğini savunurken Coinbase ve sektörün diğer temsilcileri, varlıklar ikincil piyasalarda işlem gördüğünde ve ihraç eden işletmeyle bağlantısı kalmadığında bu varlıkların SEC düzenlemelerinin dışında kaldığını iddia ediyor.

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Son Dakika Kripto Coinbase, SEC ile Yasal Savaşta Yeni Bir Cephe Açıyor - Son Dakika

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