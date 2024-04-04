Coinbase Kanada'da Yatırımlarını Arttırıyor - Son Dakika
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Coinbase Kanada'da Yatırımlarını Arttırıyor

Coinbase Kanada\'da Yatırımlarını Arttırıyor

Kripto para borsası Coinbase, Kanada'da kısıtlı bayi olarak resmi tescilini alarak, bu pazardaki lider konumunu pekiştirdi. Coinbase, bu adımla ABD dışındaki pazarlarda varlığını genişletme stratejisinin önemli bir parçasını gerçekleştirdi. Kanadalı bankalar, yatırım danışmanları ve emeklilik fonları ile iş birliği yapmayı hedefleyen Coinbase, dijital varlık alanında başarılı olmayı kolaylaştırmayı planlıyor.

04.04.2024 22:20  Güncelleme: 22:25
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Uluslararası kripto para borsası Coinbase, Kanada'da kısıtlı bayi olarak resmi tescilini alarak, bu pazardaki lider konumunu pekiştirdiğini duyurdu.

Coinbase Kanada'da Büyümeye Devam Ediyor

Kripto para borsası devi Coinbase, Kanada'da faaliyete geçmesinin ardından sadece sekiz ay içinde kısıtlı bayi olarak tescillendiğini açıkladı. Yapılan bu açıklamayla birlikte Coinbase, Kanada'da tescilli ilk uluslararası kripto para borsası ve aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren en büyük borsası oldu. Bu adım, şirketin ABD dışındaki pazarlarda varlığını genişletme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni gelişmelerle Coinbase, Kanada'daki yerini sağlamlaştırmaya kararlı görünüyor. Şirket, Kanadalı bankalar, yatırım danışmanları ve emeklilik fonları ile iş birliği yaparak dijital varlık alanında başarılı olmayı kolaylaştırma taahhüdünde bulundu. Kripto para borsası Coinbase, Kanada operasyonları için yaklaşık bir yıl önce bir ülke direktörü atamasında bulundu. Coinbase'in bu hamlesi, şirketin bu pazara ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Coinbase'in Kanada'daki tescili, kripto para düzenlemelerinin artmasının yatırımcılar üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu da gösteriyor. Son olarak yapılan bir araştırmaya göre düzenlemelerin artması durumunda Kanada vatandaşlarının üçte birinin kripto para satın alma olasılığı daha yüksek olduğu görülüyor.

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Son Dakika Kripto Coinbase Kanada'da Yatırımlarını Arttırıyor - Son Dakika

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