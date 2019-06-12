Son Dakika Haberleri: Coinbase kripto kartını Avrupa'da altı ülkede daha piyasaya sürüyor
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Coinbase kripto kartını Avrupa'da altı ülkede daha piyasaya sürüyor

4 saat önce

– ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Visa banka kartını Nisan ayında Birleşik Krallık'ta kullanıma sunmasının ardından Avrupa'da altı ülkede daha piyasaya süreceğini duyurdu.

Coinbase kripto kartını Avrupa'da altı ülkede daha piyasaya sürüyor, System.String[]
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Visa banka kartını Nisan ayında Birleşik Krallık'ta kullanıma sunmasının ardından Avrupa'da altı ülkede daha piyasaya süreceğini duyurdu.
Coinbase UK CEO'su Zeeshan Feroz, CNBC'ye verdiği röportajda, "Coinbase Card" ile, dijital para birimleriyle yapılan alışverişleri nakitle yapılan alışverişler gibi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Nisan ayında Birleşik Krallık'ta piyasaya sürülen kartın "oldukça ilgi gördüğünü" belirten Feroz, kartın Çarşamba gününden itibaren İspanya, almanya, Fransa, İtalya, İrlanda ve Hollanda'da kullanıma sunulacağını açıkladı.
Kartın bir mobil uygulama ile kullanıldığı ve Coinbase hesaplarıyla senkronize olarak çalıştığı belirtilirken, kartın ayrıca nakit para çekmek için ATM'lerde de kullanılabileceği vurgulandı. Feroz, kullanıcıların Coinbase Card kullanarak Visa kabul eden işletmelerde Bitcoin, Etheruem ve Litecoin ile ödeme yapabileceklerini söyledi ve "Market alışverişlerinizi Bitcoin ile yaptıktan sonra Litecoin ile kahve alabilirsiniz" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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