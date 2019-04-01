Coincheck'ten Kurumsal Yatırımcılar İçin Bitcoin Tezgah Üstü İşlemleri
48 dakika önce
– Japonya merkezli dünyanın önde gelen kripto para borsası Coincheck, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin tezgah üstü işlemleri (OTC) uygulamasını başlattığını duyurdu.
– Japonya
merkezli dünyanın önde gelen kripto para borsası Coincheck, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin tezgah üstü işlemleri (OTC) uygulamasını başlattığını duyurdu.
Coincheck'in 1 Nisan
'da yayınladığı blog yazısında, büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar için başlatılan uygulama kapsamında 50 Bitcoin (TSİ 15: 13'te 206.6 bin dolar) ve üzeri işlemler yapabilecek ve sonraki işlemler 25 Bitcoin artırılarak devam edecek. Söz
konusu açıklamada OTC işlemlerinin şimdilik Bitcoin'le yapılacağı fakat "arada bir" diğer kripto para birimlerinin de dahil edilebileceğinin değerlendirildiği belirtilirken, söz konusu işlemlerin Japonya Standart zaman dilimine (JST) göre saat 10: 00-15: 00 arasında yapılabileceği vurgulandı. Borsa açıklamasında ayrıca, büyük ölçekli işlemler dışında OTC ekranlarından işlem yapılmayacağı ve OTC işlemleri için borsanın uygulamasının kullanılamayacağı da eklendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:39 Kaynak: DHA
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