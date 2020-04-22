Çok amaçlı sosyal tesis hizmete girdi - Son Dakika

Çok amaçlı sosyal tesis hizmete girdi
6 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyünde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan çok amaçlı sosyal tesisin açılışının yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyünde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan çok amaçlı sosyal tesisin açılışının yapıldığı bildirildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak Şaphane ilçemize bağlı Gaipler Köyünde yapılan ve bu gün itibarı ile tamamlanmış olan çok amaçlı sosyal tesisi yerinde inceleyerek yapılan tesisin köy halkına hayırlı olmasını diledik. Köylerimizin kalkınması için Korona virüs (Covid-19) salgını olmasına rağmen yatırımlarımız devam ediyor. Üretimin ve köylümüzün daha rahat edebilmesi için yatırımlar devam ediyor. Bu tesis Gaipler köyü halkımıza hayırlı olsun" dedi.
Kaymakam Mahmutoğlu'na İlçe Özel idare Müdürü Recep Yalçın, İl genel Meclis üyeleri ve Köy Muhtarı Gökhan Erdoğan eşlik etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:28 Kaynak: İHA
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