1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni yapan ortaklıktan açıklama - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin yapımını üstlenen ortaklık, "Kamuoyuna yansıtılan proje maliyeti bedeli, 2017 yılı döviz kuru üzerinden hesaplanmış olup, maliyetin döviz cinsinden gerçek değeri 2.5 milyar Avro'dur. Bu rakama finansman maliyetleri dahil değildir. Bununla beraber toplam yatırım maliyeti 3 milyar Avro'nun üzerinde olacaktır." açıklamasında bulundu.

Tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü içerecek olan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin yapımını sürdüren Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den Daelim ve SK E&C şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen projenin hali hazırda 5 bin 500 kişiye istihdam sağlayan dünyanın sayılı projeleri arasında gösterildiğini hatırlatan işletme konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

"10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan sağlanan 2.265 milyar Avro'luk kredi finansmanı ile Avrupa'nın en büyük kamu yatırımları arasında ilk sıralarda yer alan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi; dünyanın saygın kurumlarından 11 Global Finans Ödülü kazanarak bir ilki gerçekleştirmiştir.

Türkiye için stratejik önem arz eden projenin zamanında finanse edilebilmesi, kaynak çeşitliliği ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atılmıştır. Projenin finansmanı için kullanılan kredinin yüzde 70'lik kısmı yabancı banka ve finans kuruluşlarından temin edilmiştir. Uluslararası proje finansman standartlarında yapılandırılan kredi paketi, Export Credit Agency (ECA) ve İslami finansman yöntemlerini de içeren sekiz farklı kredi diliminden oluşmakta ve çok çeşitli uluslararası kaynaklar tarafından finanse edilmesi nedeniyle ülkemize yabancı kaynakların temini açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"14 MİLYAR AVRO KATKI SAĞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

1915Çanakkale Köprüsü finansman modeliyle olduğu kadar, güvenlik önlemleri, çevre duyarlılığı ve ülkemize sağlayacağı değerler ile de örnek gösterildiğini dikkat çeken Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş, açıklamasına şöyle devam etti; "Uluslararası danışmanlık kurumlarınca yapılan çalışmalara göre projenin bölge ekonomisine ve sosyal olanaklarına yaklaşık 14 milyar Avro katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün (5 yıl 6 ayı yapım, 10 yıl 8 ay 12 günü işletim süresi) olan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin 18 Mart 2022'de tamamlanması hedeflenmektedir.Medya kanalı ile kamuoyunda sürekli gündeme getirilen ve garanti ödemelerinden müteahhit şirketlerin fahiş karlar elde edeceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna yansıtılan proje maliyeti bedeli, 2017 yılı döviz kuru üzerinden hesaplanmış olup, maliyetin döviz cinsinden gerçek değeri 2.5 milyar Avro'dur. Bu rakama finansman maliyetleri dahil değildir. Bununla beraber toplam yatırım maliyeti 3 milyar Avro'nun üzerinde olacaktır."

"BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. yaptığı yazılı açıklamada, "Medyada sözü geçen hesaplarda proje işletim ve bakım maliyetlerinin de göz ardı edildiği dikkate alındığında, iddia konusu gerçeği yansıtmamaktadır.Proje, Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinin belgesi niteliğindeki Vizyon 2023 Master Planı'nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynamaktadır.1915Çanakkale Köprüsü ile İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak, Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak, ulusal ve uluslararası turizm canlanacak, taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacaktır. İnşaat ve işletme aşamalarında binlerce kişiye sağlayacağı istihdam ve çeşitli sektörlere katacağı canlılıkla, Türkiye ekonomisine önemli katkı verecektir." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul