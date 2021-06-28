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Çok beğenilen parkı ismi belli oldu! - Son Dakika

Çok beğenilen parkı ismi belli oldu!

28.06.2021 16:44
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Yeni Mahalle'ye atık malzemelerden yapılan parkın ismi 28 Haziran 2021 Pazartesi günü düzenlenen programla açıkladı.

Saat 11.00 sıralarında başlayan programa; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

"Ayrıştırıyoruz, kazandırıyoruz, dönüştürüyor ve önemsiyoruz"

Programda konuşan Mustafa Helvacıoğlu, parkın bulunduğu alanın atıl durumda olduğunu ve belediye olarak burayı geri dönüşüm parkı yaparak değerlendirdiklerini belirterek, "Atık malzemelerden oluşturduğumuz parkımız ile Keşan'ımıza bir ilki daha yaşattık. Yeni dönemde, atık malzemeleri değerlendirerek birçok alanda Keşan'ımıza kazandırıyoruz. Tamamı plastik ve metal atıklardan oluşan parkımız ülke gündeminde ve hatta yurtdışından da oldukça ilgi gördü. Daha bir hafta önce Bulgaristan Burgas Valiliği bir heyet göndererek örnek uygulama kapsamında parkımızda incelemelerde bulundu. Biz bu park ile; geri dönüşümün önemini eğlenceli bir yolla anlatmayı hedefledik tamamen atıl durumundaki ürünlerden imal ederek gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine, atıklardan neler yapabileceğimizi göstermek istedik. Burada amacımız; çevre bilinci oluşturmak ve farkındalık yaratmaktı ana temamız; bizlerin ve kurumların doğaya karşı gösterecekleri sevgi ve saygıya öncü olmaktı. Bizler; 'Atıklar çöp değil gelecektir' bilinciyle; israfı önlüyor, kaynaklarımızı verimli kullanıyor ve doğamızı koruyoruz. Ayrıştırıyoruz, kazandırıyoruz, dönüştürüyor ve önemsiyoruz." dedi.

"Burasını 'geri dönüşüm parkı' olarak isimlendiriyoruz"

Parka vatandaşlar tarafından isim bulunması konusunda sosyal medya üzerinden bir çalışma başlattıklarını ifade eden Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Binlerce isim önerisi geldi. Ama yoğun olarak; bence de en yakışanı olan 'Geri Dönüşüm Parkı' ismi ön plana çıktı. Bizler de vatandaşımızın istediği gibi, burasını 'Geri Dönüşüm Parkı' olarak isimlendiriyoruz. Keşan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Çevre bilinci konusunda nice duyarlılıklara vesile olsun. Tüm destek hizmetlerimize, fen işleri personelimize, park ve bahçeler birimi personelimize, temizlik işleri personelimize ve bu parkın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ama biri var ki; verdiği emekler ile bir adım öne çıktı. Destek hizmetleri personelimiz Sayın Mustafa Özdemir. Verdiği emeklerin karşılığı hiçbir şekilde ödenmez. Bugün herkesin huzurunda, bu parka ve Keşan'ımıza kazandırdığı kıymetli eserler için kendisini onurlandırmak istedik."

"İsrafı önlüyor, kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz"

Konuşmasının sonunda çevre gönüllüsü Melih Andaç'ın yaptığı çalışmaya değinen Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Melih Andaç, kendisi, çevre kirliliği ve geri dönüşüm konusunda göstermiş olduğu duyarlılık ve örnek davranışlar ile adeta doğanın sesi oldu. Bu örnek davranışlarından ötürü 'Çevre Bilinci Ödülü'nü kendisine takdim ediyoruz. Ayrıca bir hediyemiz daha var. Bu davranışlarının, toplum nezdinde yayılmasına vesile olması için bir tatil hediye ediyoruz. Konu geri dönüşüm olunca, tasarruf ve israf etmeme olunca, ne kadar hassas bir belediyeniz olduğunu zaten biliyorsunuz. Hurdaya ayrılacak vaziyette olan bir aracımızın, tamir ve bakımlarını kendi bünyemizde yaparak hizmete kazandırdık. İsrafı önlüyor, kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz."

Etkinlikte, parktaki maketleri yapan Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mustafa Özdemir ile doğadaki atıkları toplayan çevre gönüllüsü Melih Andaç'a Mustafa Helvacıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Protokol ayrıca parkta oluşturulan hatıra kütüğüne de anı levhası çaktı.

Daha sonra, aynı mahallede dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına oluşturulan ve heykelinin bulunduğu Gençlik Parkı'nın tanıtımı yapıldı. Protokol parkı ziyaret ederek, Naim Süleymanoğlu heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyet daha sonra yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Çok beğenilen parkı ismi belli oldu!

Mustafa Helvacıoğlu, geri dönüşüm, AK Parti, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çok beğenilen parkı ismi belli oldu! - Son Dakika


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