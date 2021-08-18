Üye Girişi
"Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" farklı sektörlerde istihdam imkanı - Son Dakika

"Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" farklı sektörlerde istihdam imkanı

18.08.2021 09:51

Beykent Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında güncel pratik bilgileri de kapsayan bir ders programına sahip yeni açılan bölümü "Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" ile eğitime başlıyor.

Beykent Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında güncel pratik bilgileri de kapsayan bir ders programına sahip yeni açılan bölümü "Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" ile eğitime başlıyor.

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı Dr. Öğr. Üyesi Seda Sakiyan, sürekli proje üreterek tamamlanması hedeflenen ve 4 dönem boyunca öğrencilerin hangi sektörde hangi yazılımların kullanılmasının yanı sıra stajların da dönem içi uygulamalarının da iş başında yapılması ile nitelikli eleman yetiştirilmesi hedeflenen program hakkında aday öğrencilere açıklamalarda bulundu.

"PROGRAMIN GÜÇLÜ TEORİK ALT YAPISIYLA BİRLİKTE GÜNCEL PRATİK BİLGİYİ DE KAPSAR"

Dr. Sakiyan, sinema filmlerinde yer alan görsel efektler, mobil cihazlarda veya bilgisayarlarda oynanan oyunlar, 3 Boyutlu/ 2 Boyutlu yapımlar, şehir bölge planlama ve mimarlıkta kullanılan tasarımlar, canlandırmalar, çizgi filmler, bilgisayar oyunları, sağlık hatta günlük hayatta kullanılan ürünlerin birçoğu milyonlarca insanın ilgi alanında bulunduğunu ifade ederek,  "Günümüzün de bilgisayar çağı olduğunu düşünecek olursak gerçekleştirilen birçok tasarım ve uygulamalar artık bir bilgisayar destekli yazılım ve tasarım programının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Daha etkileyici ve efektif bir tasarım ortaya çıkarmak adına geliştirilen bu programlar hemen hemen tüm sektörlerde kullanılır hale geldi. Hızla gelişmekte olan ülkemizde de bu sektör gelişim süreci yaşamakta, fakat yeterli donanım ve bilgiye sahip personel bulamamaktadır. Ağırlıklı olarak şu anda sanayi sektöründe 3D Printer ve CNC makinalarında üretim yapılan ülkemizde nitelikli personel ihtiyacı hisseden endüstri, sanayi, sinema, televizyon ve reklam dünyası, genellikle yurtdışından teminle üretimini devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bu programın güçlü teorik alt yapısıyla birlikte, güncel pratik bilgileri de kapsayan bir ders programına sahip olması gerekmektedir" dedi.

"NESNE YA DA CANLI İLE ALAKALI DETAYLAR HAKKINDA BİLGİLİ OLUNMALI"

3D animasyon yapmak için başlıca kullanılan bilgisayar programlarının; AutoDesk 3Ds Max, Maxon Cinema 4D, Blender, Autodesk Maya, Zbrush, Rhino vb. olarak sıralayan Dr. Sakiyan, "Daha etkileyici ve efektif bir tasarım ortaya çıkarmak adına geliştirilen bu programlar hemen hemen tüm sektörlerde kullanılmaktadır. 3 boyutlu çizimlerde başarılı sonuçların elde edilmesi adına yalnızca yazılım bilgisine sahip olmak ve hakim olmak yeterli değildir. Bununla beraber modellemenin yapılacağı nesne ya da canlı ile alakalı detaylar konusunda da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 3D animasyon yapabilmek için görsel algıların oldukça gelişmiş olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde gerçeğe uygun bir modelleme gerçekleştirilebilir. 3D animasyon yapabilmek için öncelikle genel anlamıyla senaryo şekillendirilmelidir. Ardından senaryoya uygun şekilde görsel tasarım çalışmalarına ve modellemelere başlanır. Tüm aşamalar birbirine bağlantılı şekilde ilerlemelidir. Meslek Yüksekokulu bünyemizde hem akademik kadro hem de bu öğrenimlerin kazanımını sağlayacak ekipmanlar; son teknoloji bilgisayarlar ve bilgisayar programları bulunmaktadır" şeklinde ifade etti.

Dr. Sakiyan, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı mezunlarının genellikle çok boyutlu tasarım, çizgi film, animasyon, sinema, reklam ve oyun sektörlerinde istihdam edilmekte olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bununla beraber hemen hemen her sektörde bu bölüm mezunlarının istihdam olanağı mevcuttur. Beykent Üniversitesi olarak bu bölüm öğrencilerini iş imkanları doğrultusunda yetiştirmek birinci görevimizdir. Ders planlamaları, bir meslek kazandırmaya yönelik yapılmaktadır."


Beykent Üniversitesi, Animasyon, İstihdam, 3d, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı' farklı sektörlerde istihdam imkanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor 10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı 10:32 Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı 10:09 Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 09:51 Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
10:32 Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı
10:09 Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı
10:08 Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü
09:53 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti
09:51 Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış
09:41 Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
09:01 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
08:59 Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor         
10:41
57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı         
10:14
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi         
09:53
Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı         
09:42
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı         
07:10
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 11:15:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" farklı sektörlerde istihdam imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement