Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kırmızılı formayla ilk golünü Başakşehir deplasmanında atmayı başardı.

MUHTEŞEM GOL

İlk yarının son anlarına girilirken ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Ziyech, iyi bir kontrolle topu önünde durdurdu ve muhteşem bir vuruşla topu tam köşeden ağlarla buluşturdu.

2 MAÇTA DA KATKI SAĞLADI

Faslı yıldız, ilk lig maçında asist yaptıktan sonra ikinci lig maçında da golle tanışmış oldu ve ilk iki maçında 1 gol 1 asist istatistikleri yakaladı.