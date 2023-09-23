Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı - Son Dakika

Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı

Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı
Son Güncelleme: 23.09.2023 22:53

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, ilk golünü Başakşehir deplasmanında attı. İlk lig maçında asist yapan Faslı yıldız, ikinci lig maçında da golle tanışarak sarı-kırmızılı formayla siftah yapmış oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kırmızılı formayla ilk golünü Başakşehir deplasmanında atmayı başardı.

MUHTEŞEM GOL

İlk yarının son anlarına girilirken ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Ziyech, iyi bir kontrolle topu önünde durdurdu ve muhteşem bir vuruşla topu tam köşeden ağlarla buluşturdu.

2 MAÇTA DA KATKI SAĞLADI

Faslı yıldız, ilk lig maçında asist yaptıktan sonra ikinci lig maçında da golle tanışmış oldu ve ilk iki maçında 1 gol 1 asist istatistikleri yakaladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Hakim Ziyech, Galatasaray, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı - Son Dakika
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