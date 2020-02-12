"Çok çalışırsanız başarılı olursunuz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çok çalışırsanız başarılı olursunuz' - Son Dakika

"Çok çalışırsanız başarılı olursunuz"

14 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Öğrenciler Vali Ayhan'ı Aşık Veysel'in türküleri ile karşıladı. Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas projesi kapsamında enstrüman desteği sağlanan müzik atölyesinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Ayhan, öğrencilerin seslendirdikleri türkülere eşlik etti. Ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, onlara kitap hediye etti. Öğrencilerden bol bol kitap okumalarını isteyen Ayhan, "Eğer çok okur, çok çalışır ve sebat ederseniz mutlaka başarılı olursunuz" dedi.


Daha sonra öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ayhan, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.


Okul Müdürü Ferhat Öztürk'ten okulun durumu hakkında bilgiler alan Ayhan, öğretmenlere 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılı için Sivas Valiliği tarafından bastırılan "Milli Mücadelede Sivas 108 Gün" kitabını hediye etti. - SİVAS

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
09:07 Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı
08:12 Şarkıcı Zeynep Bastık, Yasak Elma dizisine geri dönüyor
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 10:05:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çok çalışırsanız başarılı olursunuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]