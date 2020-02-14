ÇOK ÇALIŞIYOR DİYE İŞ ARKADAŞLARINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER - Son Dakika
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ÇOK ÇALIŞIYOR DİYE İŞ ARKADAŞLARINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER

6 saat önce

Maltepe'de otelde ağır yaralı olarak bulunan kişinin arkadaşları tarafından çok çalışıyor bahanesiyle feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı.

ÇOK ÇALIŞIYOR DİYE İŞ ARKADAŞLARINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER, System.String[]

- Maltepe'de otelde ağır yaralı olarak bulunan kişinin arkadaşları tarafından çok çalışıyor bahanesiyle feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı.

-Tedavi altına alınan otel çalışanı 5 ay sonra hayatını kaybederken, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBULMALTEPE'de geçtiğimiz Temmuz ayında çalıştığı otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan ve Aralık ayında hayatını kaybeden İbrahim Halil Kiraz(21)'ı döverek öldürdükleri iddia edilen 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ın otelde iş arkadaşı oldukları ve "Çok çalıştığı" için aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işledikleri öğrenildi.

5 AY SONRA ÖLDÜ

Maltepe, Cevizli Mahallesi, 30 Ağustos caddesindeki otelde 15 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz, işyerinde yerde baygın olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan İbrahim Halil Kiraz, otel yönetimi tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Halil Kiraz, yaşam mücadelesini sevk edildiği Şanlıurfa'daki Balıklı Göl Devlet Hastanesinde 10 Aralık 2019 tarihinde  kaybetti.

POLİS OLAYI ÇÖZDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada ilk anda düşerek ağır yaralandığı tahmin edilen İbrahim Halil Kiraz'ın bir cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından ölen İbrahim Halil Kiraz'la aynı otelde çalışan iş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K.'yı gözaltına aldı.

ÇOK ÇALIŞTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı otelde çok çalıştığı için öldürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'da daha önce de "Sen çok çalışıp kötü örnek oluyorsun. Patron bizimde senin kadar çalışmamızı istiyor. Biraz az çalış" diye kavga ettikleri öğrenildi. Olay günü de aynı sebeple aralarında tartışma çıktığı şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı darp ederek ağır yaraladıktan sonra merdiven boşluğunda bırakarak işlerinin başına döndükleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın 6. faili olduğu tespit edilen Demir Ç.'nin bir başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

olay anı sırasında maktulün otelden ambulansla hastaneye kaldırılması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


İbrahim Halil, Maltepe, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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