Çok Çalıştım ve Sabrettim"

Moldova maçında ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, sabredip çalıştığını ve sonunda mükafatını aldığını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Efecan Karaca, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinde Moldova maçında ilk kez giydiği milli forma nedeniyle büyük bir gurur yaşadığını anlattı.



Ay-yıldızlı formayı giymenin en büyük hayali olduğunu dile getiren Efecan, "2. Lig'den beri buradayım. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir arkadaşlık var. 2. Lig'den beri birlikte oynadığım tüm takım arkadaşlarıma ve Alanyaspor'a, bana yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.



Efecan Karaca, çalışarak ve sabrederek bu noktaya geldiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Alt liglerden Süper Lig'e çıkınca burada oynamak da zorlaşıyor. Sonuçta 1. Lig'den çıkıyorsunuz Süper Lig'e. Türk oyuncular için alt ligden çıkınca 'oynayabilir veya oynayamaz' diye tartışmalar oluyor ama önemli olan bu ligde daha çok çalışmak. Ben de çok çalıştım ve sabrettim. Süper Lig'e çıkınca ilk 10 maçta kadroya girememiştim. Ama sabrettim, çalıştım sonunda da mükafatını aldım. İlla ki bir şekilde sizi kullanıyorlar, oynatıyorlar. Sonuçta çalıştığınızda sabrettiğinizde her şeyi başarabilirsiniz. Ben de bunu yaptım. Elimden geleni yaptım."



"Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım"



Alanyaspor'da Vagner Love ve Cisse gibi yıldız oyuncular ile bütün hocalarından ve takım arkadaşlarından bir şeyler öğrendiğini dile getiren Efecan, altyapıdan çıkan arkadaşlarından bile bir şeyler öğrenmeye çalıştığını kaydetti.



Her zaman öğrenmeye açık olduğunu ifade eden Efecan Karaca, milli formanın çocukluk hayali olduğunu vurguladı.



Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine bu şansı verdiğinde çok heyecanlandığını aktaran Efecan, "Milli takım kadrosuna çağrılmak beni inanılmaz mutlu etti. Bir de maça girmek için kenara çağrıldığımda çok heyecanlandım. Orada bana yapmam gerekenleri anlattı hocam. Şenol hocama teşekkür ederim buradan bana bu şansı tanıdığı için. Sonra da Emre abi ve Burak abiye... Milli takıma inanılmaz katkıları oldu. Tecrübeleriyle, oyunculuklarıyla hepsine çok teşekkür ederim. Sahanın içine girdiğimde tabii ki heyecanlısınız. Hala heyacanlısınız ama o kadar ekstra bir heyecan olmuyor. Takım için Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.



"Türkiye, EURO 2020'ye katılacaktır"



Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımda çok güzel bir ortam, arkadaşlığın olduğunu dile getiren Alanyasporlu futbolcu, şunları kaydetti:



"Abi-kardeş herkes birbirine çok saygılı, çok neşeliydi. Şenol hocayla bunu yansıtmaya çalıştık. Emre abi, Burak abi olsun takımı hep kaynaştırdılar. Bence çok güzel geçti, bizim açımızdan. Yeni oluşumda çok başarılı bir milli takım olacak inşallah. İkide iki yaptık. Çok şükür, 6 puan. Sonuçta Arnavutluk ve Moldova maçında yenmemiz lazımdı. Şimdi Fransa ve İzlanda maçları var. Onlar zor maçlar ama bu iki maçta 6 puanla güzel bir avantaj elde ettik. İnşallah Türkiye, EURO 2020'ye katılacaktır. Bence bu jenerasyon katılır. Hem karakteriyle hem yeteneğiyle hem de kişiliğiyle katılır."



Bursaspor maçı hazırlıkları



Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana Junior Fernandes, Welinton, Villafanez, Coulker ve Obi katılmadı.

