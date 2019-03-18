Çok da Şey Yapmamak Lazım Anlamaya Çalışmamak Lazım | Tepki

Bazı durumlar vardır, çok da kafaya takmamak lazım. Siz kendi hayatınızı yaşarken, başınıza sıradışı şeyler geldiğini düşünürken bir yerlerde birilerinin başına gerçekten sıradışı şeyler geliyor.

Bazı durumlar vardır, çok da kafaya takmamak lazım. Siz kendi hayatınızı yaşarken, başınıza sıradışı şeyler geldiğini düşünürken bir yerlerde birilerinin başına gerçekten sıradışı şeyler geliyor. O yüzden diyorum ki, çok da şey yapmamak lazım. Kafanıza çok takmayın.

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