Çok Değişik Bomba Gibi Bir Pasta Tarifi Geliyor ????muhallebi Dolgulu Şahane Pasta

En kolay ve en lezzetli pastalar arasına girecek, herkesin çok beğeneceği muhallebili yaş pasta tarifini sizlerde çok seveceksiniz.

En kolay ve en lezzetli pastalar arasına girecek, herkesin çok beğeneceği muhallebili yaş pasta tarifini sizlerde çok seveceksiniz. Herkese farklı gelecek, tadanların sizden tarif isteyeceği bu pasta tarifimiz ile özel günleriniz daha da güzel olacak. Damaklarda iz bırakacak kremasının yanında kolaylığını da çok seveceğiniz muhallebili pastamızı mutlaka sizlerde denemelisiniz. Bu pastayı yaparken özellikle çatlama yada yarılma riskinin olmaması en güzel tarafı. Dilerseniz akşam oturmalarına, dilerseniz günlerinize yapabileceğiniz muhallebili yaş pasta midelerinizi çok fazla yormayacaktır. Sizlerde muhallebili yaş pasta nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere afiyet olsun. : )

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