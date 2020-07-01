"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?" - Son Dakika

"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın müzeye dönüştürdüğü evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın müzeye dönüştürdüğü evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın; çok sayıda kitabının yanı sıra 193 ülkeden topladığı eserleri, hatıra eşyaları ile aldığı ödüllerinin sergilendiği İstanbul Gayrettepe'deki evine, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin misafir oldu.

Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil

Türkiye Gezginler Kulübü Gezi Evi adıyla müzeye dönüştürülen evinin kapılarını Başkan Öztekin'e açan Prof. Dr. Kural, sergilenen eşyaların hatıralarını misafirleriyle paylaştı. Evindeki her bir eşyanın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Kural, hatıralarını anlatırken gezmenin de önemine değindi: "Gençlerimiz, yurt dışına çıktıkça kültürleri artar. Yurt dışına her giden genç, Türkiye için kazançtır çünkü oralarda Türkiye'yi tanıtıyorlar ama şunu özellikle belirtmeliyim ki, Türkiye'yi görmeden de yurt dışına çıkmanın pek bir anlamı yoktur. Ben Türkiye'de 81 il ve tüm ilçelerini gezdim. Beraberinde de Birleşmiş Milletler'e (BM) kayıtlı 193 ülkeye gittim. Yani gençlerimizin önce kendi ülkelerini tanımalarını tavsiye ederim. Ülkemizde görülesi çok güzel ilginç yerler var."

"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?" sorusuna ise Prof. Dr. Kural, "Kesinlikle bana göre çok gezen bilir çünkü gezdiğiniz yeri asla unutmuyorsunuz. Okuduğunuz şeyleri karıştırsanız bile gördüğünüz şeyi asla unutmazsınız" yanıtını verdi.

Başkan Öztekin'i evinde ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Kural, Kağıthane'nin genç, dinamik ve tecrübeli bir belediye başkanı olduğu için oldukça şanslı olduğunu ifade etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de misafirperverliğinden ötürü Prof. Dr. Kural'a teşekkür etti. Prof. Dr. Kural'dan öğrenilecek birçok hayat dersinin olduğunu ifade eden Başkan Öztekin, Gezi Evi'ni herkesin, özellikle de gençlerin gelip görmesi gerektiğini belirtti.


Mevlüt Öztekin, Orhan Kural, Kağıthane, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?' - Son Dakika

Son Dakika

23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:53 Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı
12:39
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 23:22:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]