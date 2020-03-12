"Çok Güzel Hareketler 2" bu hafta Koray Avcı'yı ağırlıyor...

Bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Sevilen müzisyen Koray Avcı programa konuk oluyor. Canımız Sıkılır skeciyle sahneye çıkan Koray Avcı müziği ile de herkese keyif dolu anlar yaşatacak.



"Çok Güzel Hareketler 2", 15 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.