Son Dakika Haberleri: "Çok Güzel Hareketler 2"de bu pazar kahkahaya boğan "Tarkan ve Kurt" skeci var!
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"Çok Güzel Hareketler 2"de bu pazar kahkahaya boğan "Tarkan ve Kurt" skeci var!

1 saat önce

Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programda, bu hafta "Tarkan Kadim Dost" skeci de olacak.

Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programda, bu hafta "Tarkan Kadim Dost" skeci de olacak. Başroller de ise Yeşilçam'ın emektarları Tarkan ve Kurt var. Çok Güzel Hareketler 2 kahkaha dolu yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.


Kadim Dost, Tarkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:35 
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