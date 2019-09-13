"Çok Güzel Hareketler 2"de bu pazar kahkahaya boğan "Tarkan ve Kurt" skeci var!

Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programda, bu hafta "Tarkan Kadim Dost" skeci de olacak. Başroller de ise Yeşilçam'ın emektarları Tarkan ve Kurt var. Çok Güzel Hareketler 2 kahkaha dolu yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.



