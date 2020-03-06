Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler 2'den 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' skeci! - Son Dakika Magazin

Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

6 saat önce

Programda bu hafta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne atıfta bulunan bir skeç izleyiciler ile buluşacak.

Çok Güzel Hareketler 2'den

Programda bu hafta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne atıfta bulunan bir skeç izleyiciler ile buluşacak. Kadının sosyal hayatta ve ailesinde yaşadıklarını komik bir dille ele alan skeç, hem seyirciden hem de Yılmaz Erdoğan'dan tam not aldı.


Skeç ile ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz Erdoğan " Çok güzel bir durum kurdunuz ve güzel de oynadınız. Bizi izleyenler bilirler ki bir skecin ve yahut bir dizinin ya da bir filmin içindeki önerme esastır. 'Sonunda ne diyor?' kısmı önemlidir. Bu da çok sağlam bir önerme, güzeldi... ı*." dedi.


"Çok Güzel Hareketler 2", yeni bölümü ile 8 Mart Pazar akşamı Kanal D'de…

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Emekçi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:55 
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