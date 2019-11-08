Son Dakika Haberleri: "Çok Güzel Hareketler 2"den Selda Bağcan sürprizi
Son Dakika Magazin 'Çok Güzel Hareketler 2'den Selda Bağcan sürprizi

"Çok Güzel Hareketler 2"den Selda Bağcan sürprizi

7 saat önce

Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne Çok Güzel Hareketler 2'nin alt yapı ekibinin Selda Bağcan performansı damgasını vuracak.

Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne Çok Güzel Hareketler 2'nin alt yapı ekibinin Selda Bağcan performansı damgasını vuracak.


Ortaya kahkaha dolu görüntülerin çıktığı skeç sonrası Yılmaz Erdoğan "Ezelden beri hayranı olduğum çok büyük usta Selda Bağcan'ı böyle kahkahalar eşliğinde anmak çok güzel oldu. Keşke bir gün şahsen programımıza gelse.."dedi.


Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.


Yılmaz Erdoğan, Selda Bağcan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00 
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