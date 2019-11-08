"Çok Güzel Hareketler 2"den Selda Bağcan sürprizi

Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne Çok Güzel Hareketler 2'nin alt yapı ekibinin Selda Bağcan performansı damgasını vuracak.



Ortaya kahkaha dolu görüntülerin çıktığı skeç sonrası Yılmaz Erdoğan "Ezelden beri hayranı olduğum çok büyük usta Selda Bağcan'ı böyle kahkahalar eşliğinde anmak çok güzel oldu. Keşke bir gün şahsen programımıza gelse.."dedi.



Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.



