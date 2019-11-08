"Çok Güzel Hareketler 2"den Selda Bağcan sürprizi
7 saat önce
Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne Çok Güzel Hareketler 2'nin alt yapı ekibinin Selda Bağcan performansı damgasını vuracak.
Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne Çok Güzel Hareketler 2'nin alt yapı ekibinin Selda Bağcan performansı damgasını vuracak.
Ortaya kahkaha dolu görüntülerin çıktığı skeç sonrası Yılmaz Erdoğan "Ezelden beri hayranı olduğum çok büyük usta Selda Bağcan'ı böyle kahkahalar eşliğinde anmak çok güzel oldu. Keşke bir gün şahsen programımıza gelse.."dedi.
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00
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