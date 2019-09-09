Çok Güzel Hareketler 2'nin Arka Sokaklar skeci çok güldürdü…
2 saat önce
Programın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüne "Bitmeyen Sokaklar" skeçi damgasının vurdu.
Programın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüne "Bitmeyen Sokaklar" skeçi damgasının vurdu. Kanal D'nin " Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi" ünvanına sahip Arka Sokaklar dizisine gönderme yapan skeç, stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile 15 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:30
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