Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı

Pazartesi gününden itibaren 3. sezonuna başlayacak olan komedi programı Çok Güzel Hareketler'den 19 oyuncu ayrıldı.

EKİP 20 KİŞİYE DÜŞTÜ

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı programın ekibi 39 kişiden 20 kişiye düştü. Alt yapı kavramı kalktı ve herkes A takıma yerleşti. Hem alt yapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan eksiklik sonrası alt yapı ifadesi ortadan kalktı ve herkes A takımı oldu.

BİRÇOK OYUNCU EKİBE VEDA ETMİŞTİ

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi ve Edanur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurdu. Son olarak projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de programa veda etti.

İKİ İSİM EKİBE TEKRAR GİRECEK

Kanser tedavisi gören ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanan oyuncu Arif Güloğlu'nun ve askerliğini tamamlayan oyuncu Hilmi Deler'in yakın bir tarihte ekibe tekrar katılmaları bekleniyor.