Çok Hesaplı Gpu'lar Karşı Karşıya: Amd 2400g Apu ve Nvidia Gt 1030 Karşılaştırması
58 dakika önce
AMD 2400G APU ile Nvidia GeForce GT 1030 ekran kartı arasında ne kadar performans farkı var? Bellek miktarı, kanal sayısı ve frekansı ne kadar etkili? Bu örnek testlerle dahili veya harici GPU seçeneklerinizin artıları ve eksileri hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaksınız: https:
AMD 2400G APU ile Nvidia
GeForce GT 1030 ekran kartı arasında ne kadar performans farkı var? Bellek miktarı, kanal sayısı ve frekansı ne kadar etkili? Bu örnek testlerle dahili veya harici GPU seçeneklerinizin artıları ve eksileri hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaksınız: https://www.technopat.net/2019/02/16/...
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:14 Kaynak: Youtube
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