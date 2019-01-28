Son Dakika Haberleri: Çok Heyecan Verici, Yepyeni Bir Şey Yaratacağız"

Çok Heyecan Verici, Yepyeni Bir Şey Yaratacağız"

1 saat önce

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Çok heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız, toplumda biriken muazzam bir enerji var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız." dedi.

Çok Heyecan Verici, Yepyeni Bir Şey Yaratacağız
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Çok heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız, toplumda biriken muazzam bir enerji var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız." dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Soyer, Adnan Menderes Havalimanı'nda, kendisini karşılamaya gelen gruba teşekkür etti.

Gördüğü heyecan karşısında yorgunluk hissetmediğini dile getiren Soyer, "Çok heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız, toplumda biriken muazzam bir enerji var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

İYİ Parti'nin "tepkiyle karşılandı" açıklaması

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, "Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" açıklamasının sorulması üzerine Soyer, "O, iki genel merkezin aralarında yapacakları bir çalışma, benimle ilgili bir şey değil. Genel Başkanlar değerlendirecek." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:33 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, İYİ Parti Tabanını Karıştırdı Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur

Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti 16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 19:16:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çok Heyecan Verici, Yepyeni Bir Şey Yaratacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]