Çok Kaslı 5 Vücut Geliştiricisi
1 saat önce
Bugün sizlere dünyanın en güçlü kaslarına sahip 5 vücut geliştirme sporcusundan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere dünyanın en güçlü kaslarına sahip 5 vücut geliştirme sporcusundan bahsedeceğiz. Vücut geliştirmeye çocuk yaşlarda başlayan ve sonrasında tüm hayatlarını vücut geliştirmeye adayan bu 5 sporcu güçlü kaslarıyla vücut geliştirme tarihine geçmeyi başarmışlardır. Eğer hazırsanız gelin bu güçlü kaslara sahip sporculara birlikte bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:18 Kaynak: Youtube
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