Son Dakika Haberleri: Çok Kaslı 5 Vücut Geliştiricisi

Çok Kaslı 5 Vücut Geliştiricisi

1 saat önce

Bugün sizlere dünyanın en güçlü kaslarına sahip 5 vücut geliştirme sporcusundan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünyanın en güçlü kaslarına sahip 5 vücut geliştirme sporcusundan bahsedeceğiz. Vücut geliştirmeye çocuk yaşlarda başlayan ve sonrasında tüm hayatlarını vücut geliştirmeye adayan bu 5 sporcu güçlü kaslarıyla vücut geliştirme tarihine geçmeyi başarmışlardır. Eğer hazırsanız gelin bu güçlü kaslara sahip sporculara birlikte bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:18 Kaynak: Youtube

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