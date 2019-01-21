Son Dakika Haberleri: Çok Kolay "file Çanta" Yapımı! - Alışveriş Filesi Nasıl Yapılır? -Dıy Makrome Market Bag

Çok Kolay "file Çanta" Yapımı! - Alışveriş Filesi Nasıl Yapılır? -Dıy Makrome Market Bag

1 saat önce

Herkese selamlar!

Herkese selamlar! Bu videoda, poşete para vermemek için çok kolay bir alışveriş filesi yapımını anlattım. Bu çanta yapımında, makromenin en basit düğüm atma tekniğini kullandım. Şiş ve tığa gerek kalmadan, hem çok güzel hem de çok kullanışlı oldu. Bu video sayesinde, evde kendin yap file çantanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Sevgiler ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:57 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay 10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:28:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çok Kolay "file Çanta" Yapımı! - Alışveriş Filesi Nasıl Yapılır? -Dıy Makrome Market Bag
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]