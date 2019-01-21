Çok Kolay "file Çanta" Yapımı! - Alışveriş Filesi Nasıl Yapılır? -Dıy Makrome Market Bag

Herkese selamlar!

Herkese selamlar! Bu videoda, poşete para vermemek için çok kolay bir alışveriş filesi yapımını anlattım. Bu çanta yapımında, makromenin en basit düğüm atma tekniğini kullandım. Şiş ve tığa gerek kalmadan, hem çok güzel hem de çok kullanışlı oldu. Bu video sayesinde, evde kendin yap file çantanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Sevgiler ??

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