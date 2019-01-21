Çok Kolay "file Çanta" Yapımı! - Alışveriş Filesi Nasıl Yapılır? -Dıy Makrome Market Bag
1 saat önce
Herkese selamlar!
Herkese selamlar! Bu videoda, poşete para vermemek için çok kolay bir alışveriş filesi yapımını anlattım. Bu çanta yapımında, makromenin en basit düğüm atma tekniğini kullandım. Şiş ve tığa gerek kalmadan, hem çok güzel hem de çok kullanışlı oldu. Bu video sayesinde, evde kendin yap file çantanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Sevgiler ??
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:57 Kaynak: Youtube
Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay
10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak
Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi
Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu