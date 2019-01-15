Çok Konuşulan Ucuz İphone'un Görüntüleri Meydana Çıktı! (Apple Batıyor Mu?)
30 dakika önce
Apple Batıyor mu: Çok Konuşulan Küçük iPhone'un Görüntüleri Meydana Çıktı!
Apple Batıyor mu: Çok Konuşulan Küçük iPhone'un Görüntüleri Meydana Çıktı!
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:35 Kaynak: Youtube
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