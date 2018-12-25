Çok Lezzetli Hindi Tarifi | Yılbaşı Yemek Tarifleri ????
14 dakika önce
Çok lezzetli hindi tarifi, yılbaşı sofralarına özel müthiş bir hindi tarifi! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi olan hindi tarifini sizlerle paylaşıyorum.
Çok lezzetli hindi tarifi, yılbaşı sofralarına özel müthiş bir hindi tarifi! Yılbaşı
sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi olan hindi tarifini sizlerle paylaşıyorum. Hindi nasıl pişirilir? Hindi nasıl yapılır ve hindi pişirilirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi bütün sorularınızın cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:24 Kaynak: Youtube
İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı